Врач-психиатр предложил бороться с монетизацией Дня святого Валентина

Александр Федорович рассказал НСН, в какое русло нужно направить информационную и социальную политику государства, чтобы избежать монетизации праздников.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Валентинка» от РПЦ» рассказал, в чём заключается отрицательное влияние Дня всех влюблённых на семейную жизнь пар, и как его исправить.

«Любой праздник — это нагрузка. Грядёт Новый год — мы должны дарить подарки. Общество перешло в фазу общества потребления, поэтому всё монетизируется. И это вносит раздор в жизнь пары. Не надо мести с прилавков всё! Хорошо, если мы будем эти социальные идеи психологизировать, а не монетезировать, объясняя, что это хорошо, что у тебя есть ещё один день, который ты можешь посвятить своему любимому человеку. И делать это надо массово, в том числе и через СМИ. А сейчас часто это понятие, “любовь”, подменяется другими, коммерческими, как нам это предлагает реклама», — рассказал Федорович.

Ранее в пресс-центре НСН иеромонах Дмитрий Першин заявил, что в России необходимо учредить День беременных. Он объяснил, какую смысловую нагрузку будет нести в себе этот праздник.