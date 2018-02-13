В РПЦ предложили учредить День беременных

Иеромонах на пресс-конференции в НСН нашёл обоснование учреждения в России нового женского праздника.

Иеромонах Дмитрий Першин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Валентинка» от РПЦ» рассказал, почему в России нужно учредить День беременных, и в чём будет состоять смысл этого праздника.

«Мое личное предложение, от лица Братства следопытов, молодёжного всероссийского движения, в котором я работаю сейчас — учредить в России день беременных. Дело в том, что беременных у нас всех одним днём охватить нельзя, так как беременность длится 9 месяцев. И нужно, чтобы был какой-то двойной праздник, разнесённый в полугодие. Оказывается, в нашей русской традиции есть такой праздник — это память Фёдоровской иконы Божьей Матери. И смысл такого праздника должен быть в том, чтобы мы беременным больше уделяли внимания — не просто место уступали в метро. Например, чтобы женщине перед уходом в декрет не урезали зарплату, как это часто бывает, а увеличивали», — объяснил иеромонах.

Напомним, что в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция, посвящённая отношению РПЦ к Дню святого Валентина.