Психиатр назвал бессмысленной передачу информации о душевнобольных в МВД

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Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, почему знание диагноза не поможет полицейским в раскрытии преступлений.

Министерство внутренних дел обратится в Госдуму с инициативой раскрыть для полицейских доступ к диагнозам пациентов психических учреждений. Это подразумевает внесение поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан», согласно которому эти сведения включены во врачебную тайну. Обращение уже подписано главой МВД Владимиром Колокольцевым. Отмечается, что диагнозы будут запрашиваться лишь в тех случаях, если человек представляет опасность для общества, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН посчитал более эффективным наблюдение врачей за больными, чем передачу информации правоохранителям.

«Вопрос неоднозначный. Если они готовятся к преступлению, они делают это настолько тщательно, что предположить, что сегодня тот или иной больной начнёт кого-то убивать, маловероятно. А наблюдение позволяет предугадать изменение состояния и изменить курс лечения. Во всём мире много психически больных людей. Они в большинстве своём состоят на учёте в диспансерах, лечатся, принимают лекарства, которые для них бесплатны. Врачи могут помочь пациенту и его семье, которая всегда в сложном положении. Они, конечно, если возникают сомнения, что психически больной человек становится агрессивным подозрительным, готовы направить его в больницу. Если человек становится социально опасным, то его направляют в стационар», - пояснил в эфире НСН психиатр.

Эксперт также подчеркнул, что процент социально опасных людей, страдающих психическими отклонениями мал. По словам Михаила Виноградова, в США психически больным людям чётко предписывают, где жить и наблюдают за ними.

«Сейчас есть препараты продлённого действия. И один укол держит человека месяц-два в нормальном психическом состоянии. Запад чётко предписывает, куда деваться больному, где ему проживать. Там есть специальная милиция (не полиция), которая наблюдает за такими больными, помогает им и поддерживает их. Если у них меняется состояние, они возвращаются в клинику. У нас этого нет. Выходит человек из больницы, ему сделали укол, а он приходит в аптеку и говорит, что стал слаб по мужской части, сердобольная продавщица даёт ему набор лекарств и он потихонечку вытравляет действие лекарства и через короткий срок становится социально опасным», - озвучил в эфире НСН проблему Виноградов.

Напомним, в сентября 2017 года во время Восточного экономического форума прозвучало предложение создать в России национальный регистр данных граждан, куда будут входить в том числе и истории болезни. Интересно, что доступ к ней возможен из любой точки мира в любое время.