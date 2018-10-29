Психиатр-криминалист предположил причину самоубийства 25-летнего репортера НТВ

Михаил Виноградов в эфире НСН не исключил, что молодой человек страдал от психического расстройства.

Телекомпания НТВ прокомментировала гибель своего сотрудника, корреспондента Никиты Развозжаева. В заявлении телеканала говорится, что коллеги «глубоко потрясены случившимся». Телеканал принёс соболезнования родным Никиты Развозжаева.

Ранее стало известно, что Никита Развозжаев покончил с собой, выпав из окна съемной квартиры, находящейся на 11 этаже. Молодой человек умер на месте. За несколько часов до трагедии он разместил в соцсети «ВКонтакте» прощальное письмо, адресованное родным и близким. В частности Никита извинился перед девушкой за то, что продолжал любить бывшую жену.

Корреспондент запомнился тем, что во время прямого включения из парка Горького к нему подошел пьяный мужчина и ударил кулаком в лицо. Инцидент произошел 2 августа 2017 года.

В эфире НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов на основании предсмертного письма предположил, что могло стать причиной самоубийства. По его словам, именно письмо может раскрыть мотив.

«Такая психологическая раздвоенность может дать ключ к разгадке. Он тосковал по жене, жил с другой девушкой, запутался в своих каких-то переживаниях и не смог найти никакого другого выхода, кроме как шагнуть в окно. Речь идет о человеке, который психически не здоров. Люди, которые страдают психической патологией сами, очень тонко чувствуют других. Бывает, что они неплохие журналисты, писатели, репортеры. Он мог давать чужим людям очень правильные, тонкие, умные советы. Однако когда речь шла о самом себе, он не видел ничего в своей жизни, чтобы он мог сам себе посоветовать. Поэтому он решил уйти из этой жизни», — объяснил психиатр.

По его словам, существуют примеры, когда знаменитые ученые, например, страдают от психических расстройств. Причем именно больная психика помогает им справляться с такими задачами, которые непосильны обычному человеку со стандартным мышлением.

«Наши пациенты (психиатров) могут быть очень талантливы, но со своими личными проблемами не справляться. В данном случае, я думаю, мы говорим о больном человеке, который оказался в путике, и рядом не было никого, кто бы догадывался, что у него в душе происходит», — заключил собеседник НСН.

Напомним, Никита Развозжаев начал карьеру журналиста на родине, став корреспондентом программы «Вести.Саратов» в ГТРК «Саратов», позже переехал в Москву и вот уже на протяжении нескольких лет работал в телекомпании «НТВ».