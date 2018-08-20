Врач-диетолог рассказала о вреде ограниченного потребления углеводов

В эфире НСН Лидия Ионова пояснила выводы амеркианских ученых о повышенном риске смерти из-за низкоуглеводных диет.

Ограниченное потребление углеводов способствует риску смерти, так же как и повышенное. К такому выводу пришли специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне, сообщает MedicalXpress. По данным ученых, умеренное потребление углеводов полезно для здоровья и увеличивает ожидаемую продолжительность жизни в 50-летнем возрасте до 33 лет.

В эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова пояснила важность нового исследования.

«Это огромное исследование, в котором принимало участие изначально 15 400 человек разного возраста, и наконец-то посмотрели отдаленные последствия высокобелковой диеты. Я, как диетолог, много лет говорю о том, что таких последствий не может не быть. Наконец-то мои слова подкрепляются и научными данными. Потому что да, краткосрочно люди теряют вес, но долгосрочно мы видим в какой степени это вредно для здоровья», — рассказала Ионова.