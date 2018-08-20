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Общество

Врач-диетолог рассказала о вреде ограниченного потребления углеводов

20 Августа 2018 в 16:59
Врач-диетолог рассказала о вреде ограниченного потребления углеводов
В эфире НСН Лидия Ионова пояснила выводы амеркианских ученых о повышенном риске смерти из-за низкоуглеводных диет.

Ограниченное потребление углеводов способствует риску смерти, так же как и повышенное. К такому выводу пришли специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне, сообщает MedicalXpress. По данным ученых, умеренное потребление углеводов полезно для здоровья и увеличивает ожидаемую продолжительность жизни в 50-летнем возрасте до 33 лет.

В эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова пояснила важность нового исследования.

 «Это огромное исследование, в котором принимало участие изначально 15 400 человек разного возраста, и наконец-то посмотрели отдаленные последствия высокобелковой диеты. Я, как диетолог, много лет говорю о том, что таких последствий не может не быть. Наконец-то мои слова подкрепляются и научными данными. Потому что да, краткосрочно люди теряют вес, но долгосрочно мы видим в какой степени это вредно для здоровья», — рассказала Ионова.

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В ходе 25-летнего исследования Женской больницы Бригхэма умерли 6 283 участников. При анализе связи между употреблением углеводов и смертностью с учетом разных факторов, в том числе физической активности, наличия вредных привычек, возраста, пола и образования, выяснилось, что зависимость риска смерти от количества потребляемых килокалорий принимает вид U-образной кривой. Другими словами, риску смерти способствует как высокое потребление углеводов, так и низкое. Возраст участников исследования варьировался от 45 до 64 лет, а уровень потребления углеводов от 500 до 4200 килокалорий в день.

По словам Лидии Ионовой, в исследовании рассматривались именно высокобелковые диеты, в которых ограничивается потребление углеводов. Диетолог пояснила, чем же они так опасны.

«Про слишком большое потребление углеводов все уже знают, сахарный диабет и так далее, а про слишком маленькое до последнего времени говорили, что нет, не доказано, что есть отдаленный риск высокобелковых диет. Это диеты, в которых без ограничения используются мясо, птица и жиры, и резко снижается количество нормальных здоровых углеводов. Именно эти диеты опасны для человека с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний, что и было доказано в этом исследовании. Не просто они опасны возникновением, а они снижают продолжительность жизни», — подчеркнула Ионова.

Ранее ученые из Сеульского университета в Южной Корее заявили, что постоянное употребление кофе приводит к уменьшению отдела человеческого мозга, отвечающего за сон. В эфире НСН Лидия Ионова раскритиковала их выводы и заявила, что по результатам мета-анализа многочисленных исследований пользы или вреда кофе можно смело говорить о пользе этого напитка.
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