Врач-диетолог: Кофе полезен, вреден кофеин!

Врач-диетолог рассказала НСН о пользе кофе и недочетах исследований, предупреждающих о негативных свойствах продукта.

Постоянное употребление кофе приводит к уменьшению отдела человеческого мозга, отвечающего за сон. С таким выводом выступили ученые из Сеульского университета в Южной Корее. В исследовании приняли участие 162 престарелых мужчин и женщин, которых спросили об их кофейных привычках и качестве сна, а затем отправили на сканирование головного мозга.

Выяснилось, что у тех, кто выпивает как минимум две чашки кофе в день на протяжении 30 лет, участок мозга, ответственный за выработку «гормона сна» (шишковидная железа) на 20 процентов меньше. Ученые заключили, что именно из-за регулярного потребления кофе у пожилых людей могут быть проблемы с качеством сна, пишет австралийское издание The West.

В исследовании южнокорейского университета тут же нашли недочеты. По словам независимого эксперта по сну доктора Нила Стэнли, ученые не учли разное содержание кофеина в разных чашках кофе, так же как и другие источники кофеина.О важности разделения эффектов, вызванных потреблением кофе, от эффектов потребления кофеина НСН рассказала врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. В том же исследовании Сеульского университета отмечается, что в за последние 30 лет резко возросло потребление кофеина среди молодежи, из чего следует необходимость осведомленности о потенциально негативных эффектах пожизненного потребления кофе. Однако, по словам Ионовой, молодежь зачастую получает кофеин совсем не из кофе.

«Дело в том, что подростки и молодые люди употребляют кофеин в основном не в виде кофе, а в виде энергетиков. И в энергетиках кофеин действительно содержится в огромных количествах. Плюс ко всему энергетики не содержат тех полезных веществ, которые содержатся в самих кофейных зернах. Поэтому употребление кофеина — это однозначно вредно, а употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья», — заявила диетолог.