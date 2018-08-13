Врач-диетолог: Кофе полезен, вреден кофеин!

Постоянное употребление кофе приводит к уменьшению отдела человеческого мозга, отвечающего за сон. С таким выводом выступили ученые из Сеульского университета в Южной Корее. В исследовании приняли участие 162 престарелых мужчин и женщин, которых спросили об их кофейных привычках и качестве сна, а затем отправили на сканирование головного мозга.
Выяснилось, что у тех, кто выпивает как минимум две чашки кофе в день на протяжении 30 лет, участок мозга, ответственный за выработку «гормона сна» (шишковидная железа) на 20 процентов меньше. Ученые заключили, что именно из-за регулярного потребления кофе у пожилых людей могут быть проблемы с качеством сна, пишет австралийское издание The West.
В исследовании южнокорейского университета тут же нашли недочеты. По словам независимого эксперта по сну доктора Нила Стэнли, ученые не учли разное содержание кофеина в разных чашках кофе, так же как и другие источники кофеина.О важности разделения эффектов, вызванных потреблением кофе, от эффектов потребления кофеина НСН рассказала врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. В том же исследовании Сеульского университета отмечается, что в за последние 30 лет резко возросло потребление кофеина среди молодежи, из чего следует необходимость осведомленности о потенциально негативных эффектах пожизненного потребления кофе. Однако, по словам Ионовой, молодежь зачастую получает кофеин совсем не из кофе.
«Дело в том, что подростки и молодые люди употребляют кофеин в основном не в виде кофе, а в виде энергетиков. И в энергетиках кофеин действительно содержится в огромных количествах. Плюс ко всему энергетики не содержат тех полезных веществ, которые содержатся в самих кофейных зернах. Поэтому употребление кофеина — это однозначно вредно, а употребление кофе в умеренном количестве полезно для здоровья», — заявила диетолог.
«Уже много-много лет огромное количество разных исследований относительно кофе. Многие из них носят совершенно противоположные результаты, поэтому ученые для принятия окончательных решений используют такое понятие как мета анализ: когда берут большое количество исследований, они сравниваются между собой и тогда уже говорится, чему можно верить, а чему нельзя. С этой точки зрения, общеизвестно, что польза кофе перевешивает то негативное влияние на здоровье, которое может быть при его употреблении. Кофе снижает риск развития сахарного диабета, кофе уменьшает риск развития болезни Паркинсона, и даже в прошлом году его исключили из списка тех продуктов, которые могут потенциально обладать канцерогенным действием», — пояснила собеседник НСН.
Ранее австралийские ученые из Института Бейкера заявили, что частое употребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить частоту аритмий. Кроме того, кофе может способствовать похудению, так как содержит кислоту, которая замедляет процесс усваивания углеродов и одновременно катализирует расщепление жира.