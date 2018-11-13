Водители не заметят. Эксперты о новой системе взыскания штрафов ГИБДД

Штрафы до 3 тысяч рублей будут взиматься автоматически вместе с исполнительным сбором.

Упрощённая система взыскания штрафов за нарушение ПДД, которые фиксируются при помощи камер, может начать действовать в РФ уже в 2019 году. Это следует из поправок к закону «Об исполнительном производстве», разработанных членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зарифом Байгускаровым, сообщает «Коммерсант».

Согласно нововведениям, из-за нарушения, штраф за которое не превышает 3 тысяч рублей исполнительное производство возбуждаться не будет. При этом должнику направят в течение трёх дней уведомление о приведении к исполнению документа. Оно может быть представлено в бумажной или электронной форме. В этот же момент приставы запросят информацию о банковских счетах гражданина. Через двое суток после получения уведомления необходимую сумму спишут, не забыв при этом вычесть исполнительный сбор, в размере как минимум 1 тысячи рублей.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН пояснил, что нововведения не изменят жизнь водителей.

«Списания с банковских карт должников уже производятся, поэтому для автовладельцев ничего не изменится. Речь идёт о том, что будет упрощённый документооборот. Сейчас, чтобы списать деньги со счёта, необходимо открыть исполнительное производство. Это происходит в бумажном виде и требует ресурсов, бумаги, складов для хранения всех архивов. Потом необходимо, чтобы судебный пристав в ручном режиме подтвердил списание. Они (ФССП – примечание НСН) предлагают списывать мелкие штрафы в упрощённом порядке, то есть убрать некоторые стадии из этого документооборота. Просто приставы будут работать чуть меньше», - отметил эксперт.

В свою очередь,в эфире уточнил , что право обжаловать штраф у водителей никто отбирать не будет.

«Разговор идет о том, что суммы штрафа списываются в упрощенном порядке по прошествии процессуальных сроков, рассчитанных на обжалование и оплату штрафов. После истечения 70 дней вы становитесь должником со всеми вытекающими последствиями. И именно в этом случае правительство предлагает ФССП, не возбуждая дела по исполнительному производству, пересылать соответствующие процессуальные документы в банки, которые автоматически этот штраф с должника и взимают. Поэтому если эти сроки будут выдержаны, то никаких ущемлений конституционных прав у граждан нет», - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее новую систему списание мелких штрафов анонсировал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Тогда инициативу раскритиковали в Совфеде. Как пояснила зампред комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Елена Афанасьева, подобная мера нарушит конституционное право россиян на защиту. Такого же мнения в эфире НСН придерживался бывший глава ГИБДД, экс-сенатор Владимир Фёдоров.