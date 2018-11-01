Четверг
01 ноября
USD 65.6
EUR 74.42
Общество

Шкуматов: Упрощение списания штрафов ничего не изменит для водителей

1 Ноября 2018 в 12:26
Шкуматов: Упрощение списания штрафов ничего не изменит для водителей
ФОТО: newstracker.ru

Как уточнил координатор движения «Синие ведёрки», нововведение только уменьшит количество работы приставов.

Систему взыскания мелких штрафов ГАИ упростят. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, для взыскания суммы, не превышающей 3 тысяч рублей, исполнительное производство возбуждаться не будет. Сумма просто будет списываться со счёта после направления через информационную систему банкам и иным кредитным организациям запросов, сообщает «Российская газета».

Автомобилисты и страховщики раскритиковали идею видеосъемки продажи ОСАГО
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов  в эфире НСН рассказал, что нововведение не изменит жизнь водителей.

«Списания с банковских карт должников уже производятся, поэтому для автовладельцев ничего не изменится. Речь идёт о том, что будет упрощённый документооборот. Сейчас, чтобы списать деньги со счёта, необходимо открыть исполнительное производство. Это происходит в бумажном виде, требует ресурсов, бумаги, складов для хранения всех архивов. Потом необходимо, чтобы судебный пристав в ручном режиме подтвердил списание. Они (ФССП – примечание НСН) предлагают списывать мелкие штрафы в упрощённом порядке, то есть убрать некоторые стадии из этого документооборота. Просто приставы будут работать чуть меньше», - заверил НСН Шкуматов.

Напомним, ранее стало известно, что министерство внутренних дел России приступило к разработке поправок к Кодексу об административных правонарушениях, которые подразумевают ужесточение наказания для лиц, управляющих транспортным средством без прав. В данный момент подобное правонарушение влечёт наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.