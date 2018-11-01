Шкуматов: Упрощение списания штрафов ничего не изменит для водителей

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Как уточнил координатор движения «Синие ведёрки», нововведение только уменьшит количество работы приставов.

Систему взыскания мелких штрафов ГАИ упростят. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По его словам, для взыскания суммы, не превышающей 3 тысяч рублей, исполнительное производство возбуждаться не будет. Сумма просто будет списываться со счёта после направления через информационную систему банкам и иным кредитным организациям запросов, сообщает «Российская газета».

в эфирерассказал, что нововведение не изменит жизнь водителей.

«Списания с банковских карт должников уже производятся, поэтому для автовладельцев ничего не изменится. Речь идёт о том, что будет упрощённый документооборот. Сейчас, чтобы списать деньги со счёта, необходимо открыть исполнительное производство. Это происходит в бумажном виде, требует ресурсов, бумаги, складов для хранения всех архивов. Потом необходимо, чтобы судебный пристав в ручном режиме подтвердил списание. Они (ФССП – примечание НСН) предлагают списывать мелкие штрафы в упрощённом порядке, то есть убрать некоторые стадии из этого документооборота. Просто приставы будут работать чуть меньше», - заверил НСН Шкуматов.

Напомним, ранее стало известно, что министерство внутренних дел России приступило к разработке поправок к Кодексу об административных правонарушениях, которые подразумевают ужесточение наказания для лиц, управляющих транспортным средством без прав. В данный момент подобное правонарушение влечёт наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.