«Как большая ипотека». Будущее «Корчмы Тарас Бульба» глазами адвоката

Владелец сети ресторанов и его адвокат рассказали НСН, как будет выплачиваться долг государству в миллиард рублей.

Создатель сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван рассказал в пресс-центре НСН о будущем своего бизнеса. Напомним, сумма неуплаченных налогов сети ресторанов составляет около одного миллиарда рублей.

«Если долг будет сделан с учётом реальных доходов, будем жить, работать, будем выплачивать. Других вариантов нет», — сказал Юрий Белойван.

«Как большая ипотека. Душит, но жить можно», — добавил его адвокат Александр Карабанов.

По мнению бизнесмена, есть надежда на совместные проекты с другими участниками рынка. Главное, по его словам, выйти на конструктивный диалог с правоохранителями, чтобы рассчитать срок возврата долга с учётом доходов заведения.

«Можно будет дальше развиваться. Мы пять лет не открывали новых проектов, сейчас есть 7-8 людей, которые, несмотря ни на что в России, они готовы. Это будет доход и у меня, я как-то смогу с этим работать. Хотя, кстати, товарный знак тоже арестовали. Хотя интеллектуальные права вроде не имеют права… В этой ситуации я даже алименты не могу платить, потому что всё арестовано. И оно будет арестовано до тех пор, пока туда не упадёт миллиард. Тут должен быть двусторонний процесс [переговоров], и мне только останется держать слово. Может, что-то изменится, прощают же и более крупные долги каким-то венесуэлам», — заключил владелец сети.

Ранее в эфире НСН Юрий Белойван рассказал, как налоговики довели до закрытия несколько ресторанов из его сети. По его словам, судебные приставы забирали выручку из кассы до тех пор, пока заведение не стало нерентабельным.