Владельцы баров объяснили тягу к кисло-сладким коктейлям

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Член Общества независимых барменов Вячеслав Ланкин в беседе с НСН поддержал позицию британских учёных о последовательности употребления пива и вина.

Последовательность употребления различных спиртных напитков, в частности, пива и вина, никак не влияет на вероятность развития похмелья и степень его тяжести. Как отмечает РИА Новости, к такому выводу пришли британские ученые. Специалисты опубликовали результаты своих исследований в American Journal of Clinical Nutrition.

Отмечается, что в ходе проведённого эксперимента исследователи разделили добровольцев на три группы. Представители первой сначала выпивали по три больших кружки пива, а затем – четыре больших бокала вина, вторая действовала обратным образом, а третья – употребляла только первый или второй напиток. Ученые следили за уровнем спирта в их организме и увеличивали порции спиртного, если добровольцы не были в «кондиции». После выяснилось, что представители всех трех групп испытали примерно одинаковое похмелье. Его сила зависела не от выбранных напитков и последовательности их употребления, а от того, насколько пьяными они себя ощущали во время застолий.

Член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин в беседе с НСН согласился с выводами британских учёных, подчеркнув, что в данном случае решающую роль играет количество алкоголя, которое выпил человек.

«Кроме того, немаловажный аспект – это качество спирта», - подчеркнул собеседник НСН.

Также Вячеслав Ланкин напомнил любителям необычных вкусовых сочетаний, что в коктейльной карте, при желании, они могут найти для себя какую-то позицию.

«Есть необычное сочетание пива и шампанского – Black Velvet cocktail. Однако к самым популярным относятся кисло-сладкие коктейли, которые входят в группу "сауэр". Интерес к ним обоснован тем, что все мы генетически обезьяны-собиратели и у нас на подкорке записано, что кисло-сладкое можно есть и пить. Это хорошо. А горькое мы ощущаем на порядок лучше, острее, потому что это яд для нас. Но потихоньку человек приучается пить всё, что угодно», - констатировал эксперт.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с заявлением о том, что большинство смертей мужчин трудоспособного возраста (70%) в России связано с употреблением алкогольных напитков. По её словам, в этот процент входит не только «острая» - например, от некачественного или поддельного алкоголя, но и «накопительная алкогольная смертность» — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, и так далее .

В свою очередь главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН рассказал, что во всех странах мира, население которых злоупотребляет алкоголем, можно увидеть схожую картину.