Вино на пиво — диво. Нарколог поддержал выводы ученых о похмелье

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Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал НСН об отсутствии разницы между последствиями употребления пива и вина.

Ученые из Великобритании и Германии опровергли миф о том, что употребление алкогольных напитков в определенной последовательности может снизить степень похмелья. Результаты их исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Ученых заинтересовало, есть ли доля правды в популярных во многих странах «народных мудростях» о том, что пить пиво перед употреблением вина можно, а вино перед пивом не рекомендуется. В результате экспериментов доказательств таким поверьям найти не удалось.

Хотя в мифах про влияние последовательности употребления пива и вина на уровень похмелья на следующий день действительно мало правды, стоит различать разные виды похмелья, отметил в беседе с НСН врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун.

«Если под похмельем понимать состояние интоксикации в результате употребления различного спиртного, то, конечно, большой разницы нет. Любые напитки, принятые в любой последовательности, могут вызвать одинаково неприятное состояние, самочувствие и отсутствие работоспособности, физические и психические расстройства. Если говорить о похмелье, как о синониме абстинентного синдрома при алкоголизме, когда очередная порция алкоголя улучшает состояние человека, то здесь похмелье в результате употребления крепких спиртных напитков разделяется по степени тяжести: первой, второй, третьей степени. Это наши классификации алкогольных проблем, поэтому комментируя выводы ученых, нужно понимать, что они подразумевают под похмельем. Это абстиненция при алкогольной зависимости, либо состояние интоксикации в результате употребления различного спиртного человеком, который не страдает алкоголизмом», — пояснил эксперт.

Ранее в Минздраве заявили, что большинство смертей мужчин трудоспособного возраста (70%) в России связано с употреблением алкогольных напитков. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подчеркнула, что в этот процент входит не только «острая» - например, от некачественного или поддельного алкоголя, но и «накопительная алкогольная смертность» — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь. Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН рассказал, что во всех странах мира, население которых злоупотребляет алкоголем, можно увидеть схожую картину.