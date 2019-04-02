Виктория Скрипаль: Меня избили из-за инцидента в Солсбери

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала подробности нападения на нее и ее мужа в Ярославле.

Потасовка между Викторией Скрипаль, ее мужем и бывшим председателем ТСЖ произошла 1 апреля. Супруги входят в правление товарищества и вместе с комиссией должны были забрать у председателя документы и вручить их новому избраннику. Однако, по словам Виктории, бывший руководитель отказался подчиняться общему решению членов ТСЖ и напал на супругов. Ее мужа госпитализировали с переломом пальца и подозрением на сотрясение мозга. В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование.

Подробности потасовки племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала в интервью НСН.

«Мы пришли, чтобы человек передал дела. Когда у него закончились аргументы, он полез драться. Сначала он полез на моего мужа, сломал ему палец, а я стала их разнимать. После того как драка закончилась, он меня пнул ногой в живот целенаправленно. Я отошла от него, он встал и ударил кулаком по лицу, при этом сказал: «Женщин не бью, а британскую сволочь можно»», - вспомнила Виктория.

По ее словам, такая неприязнь к ней и ее супругу связана с инцидентом в Солсбери, когда покушение на ее дядю Сергея Скрипаля вызвало широкий общественный резонанс.

«Когда все началось в Солсбери, он обманным путем вывел меня из состава правления. Он уже по этой причине, Солсбери, пытался на меня напасть. Он готов меня убить просто. Он хочет, чтобы я покинула свой дом, отдала квартиру государству, а лучше ему, поменяла фамилию, уехала в Сибирь и ходила, опустив глаза, потому что я такая же, как и мой дядя, - предатель. Хотя я не знаю, когда и кого предавала. Наверное, подозревает в работе на британскую разведку. Хочет попасть в городскую думу Ярославля любыми правдами и неправдами», - поделилась она.

Племянница Скрипаля добавила, что другие члены правления ТСЖ встали на сторону супругов. По факту перелома пальца и телесных повреждений пара планирует обращаться в суд. «Сказали, что по факту перелома пальца у мужа будут возбуждать уголовное дело, у меня - административное», - отметила Виктория.

Помилованный президентом РФ экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году. В апреле 2018 года Сергей и его дочь Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Следователи пришли к выводу, что против них было использовано нервно-паралитическое отравляющее вещество «новичок». После выписки из больницы местонахождение отца и дочери засекречено Великобританией. Британские власти обвинили Россию в организации покушения.