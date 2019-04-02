Появилось видео жестокого избиения Скрипаль

Очевидцы сняли на видео нападение сотрудника ТСЖ на племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию и ее мужа. Инцидент произошел в Ярославле.

На видеоролике, который опубликовал Телеканал «360», видно, что мужчина борется со Скрипаль и ее мужем.





Пострадавшая рассказала, что накануне она пришла к представителю ТСЖ, чтобы забрать документы и передать их новому руководителю, однако между ними произошла перепалка, которая и привела к началу драки. Скрипаль сообщила, что нападение произошло в тот момент, когда у мужчины закончились аргументы.

По словам племянницы Сергея Скрипаля, ей в результате потасовки был наложен гипс. Правоохранительные органы на данный момент уже начали проверку по заявлениям обеих сторон, пишут «Дни.ру».