Ветеран «Альфы»: 30 дней для выявления террористов вполне достаточно!

Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, что самые эффективные действия предпринимаются сразу после получения сигнала.

Правительство решило смягчить требования антитеррористического «пакета Яровой». В частности, речь идет об отказе от хранения данных три года. Операторы смогут сохранять их только 30 суток.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, что месяца для проведения следственных действий достаточно (слушайте аудио).

«При всем уважении к нашим спецслужбам, 30 дней – это достаточно, чтобы или предотвратить или сделать все возможное, чтобы купировать негативную ситуацию. Полгода – ничего существенно не решат, потому что самые эффективные действия предпринимаются сразу после получения сигнала. 30 суток – вполне достаточно, чтобы принять кардинальное решение», - сказал он.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил в эфире НСН, что «пакет Яровой» разрабатывали непрофессионалы.