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Общество

Эксперт: «Пакет Яровой» разрабатывали непрофессионалы

22 Января 2018 в 13:43
Эксперт: «Пакет Яровой» разрабатывали непрофессионалы
Денис Кусков заявил в эфире НСН, что поправки в пакет Яровой могли быть приняты раньше.

Правительство признало необходимость смягчить требования антитеррористического «пакета Яровой». Как пишет «Коммерсант», Минкомсвязь решила отменить требование рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных исходя из монтированной емкости сетей операторов связи, которая, как настаивали операторы связи, превышает фактический абонентский трафик. Также они смогут хранить данные не три года, а 30 суток, за исключением голосовых. Кроме того, в правительстве допускают, что новые требования вступят в силу не 1 июля этого года, а позже.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что поправки в «пакет Яровой» могли быть приняты гораздо раньше.

«Принятый в 2016 году «закон Яровой» до сих пор не работает. Это говорит о том, что люди, которые работали над ним, не представляли себе всю проблематику как терроризма, так и возможностей телекоммуникационных компаний. Так что хорошо, что появились эти изменения. Хотя они могли бы появиться гораздо раньше, если бы над законом работало больше людей из отрасли. Это не должно заметно изменить стоимостные характеристики для абонентов, нас с вами, потому что те возможности, которые будут у операторов, у них уже есть. То есть не потребуется значительное техническое переоснащение, которое могло привести к удорожанию услуг сотовой связи», - сказал он в эфире НСН.

Ранее Кусков рассказал, почему «пакет Яровой» дорого обойдется и операторам, и абонентам. 

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