Раввин допустил участие евреев в холокосте

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России в эфире НСН напомнил, что предатели есть среди всех народов.

Шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что евреи входили в число коллаборантов, которые помогали фашистской Германии во время Второй мировой войны. По его словам, подтверждением тому служат исторические факты. С такими словами Дворчик выступил в эфире Польского телевидения. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху такие высказывания назвал неприемлемыми. Своё мнение он выразил во время телефонного разговора с коллегой из Польши Матеушем Моравецким.

В свою очередь, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган в эфире НСН признал, что предатели есть среди всех народов.

«В еврейском народе, как и в любом другом народе, есть свои негодяи, преступники. В Израиле тоже есть тюрьмы, где сидят преступники, насильники, воры. Я не исключаю, что коллаборанты еврейские были во время Второй мировой войны. Я не исключаю и того, что и у немцев были офицеры-евреи. Это не значит, что это какая-то тень бросается на народ . Коллаборанты и преступники есть во всех народах, в семье не без урода», - считает эксперт.

По словам Зиновия Когана, Варшава ведёт себя преступно, когда не признаёт факт участия польского народа в холокосте. Как подчеркнул вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, к подобным историческим фактам нужно относиться «спокойно и критически».

Напомним, в начале февраля президент Польши подписал закон, который подразумевает ввод уголовной ответственности для лиц, которые обвиняют народ страны в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. Тем же документом введена ответственность за пропаганду бандеровской идеологии.