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Общество

Ведьмы рассказали, сколько стоит провести колдовской обряд в Храме Христа Спасителя

28 Марта 2019 в 13:31
Ведьмы рассказали, сколько стоит провести колдовской обряд в Храме Христа Спасителя
Глава «Империи сильнейших ведьм» в пресс-центре НСН заявила, что чувства верующих оскорбляет сдача залов ХХС для проведения светских мероприятий.

Ведьма и глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь заявила на пресс-конференции НСН, что предложенная ей инициатива об урегулировании рынка магических услуг и легализации магии не оскорбляет чувств верующих. По ее словам, оскорблением чувств верующих является то, что в московском Храме Христа Спасителей можно провести любое мероприятие за определенную плату.

«Там можно снять зал, совершенно спокойно, 400 тысяч и можно при иконах делать круг силы ведьм, и никто слова не скажет. Вот это оскорбляет чувства верующих — то, что у нас есть Храм Христа Спасителя, в котором можно снять зал, танцевать, пить и так далее. Вот об этом нужно говорить. Если есть религия христианство, нужно говорить о том, что либо храм Христа Спасителя становится развлекательным центром и мы его переделываем, либо это Храм Христа Спасителя и там никаких развлечений», — сказала ведьма.

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Председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат города Москвы Александр Аброков подтвердил на пресс-конференции НСН, что законодательная инициатива Алены Полынь действительно не противоречит существующему законодательству о защите чувств верующих.

«Отдельного законодательства о защите чувств верующих нет. Есть статья в УК РФ, которая устанавливает санкцию за публичные выступления, которые оскорбляют чувства верующих. Данный законопроект совершенно никак с верой не противодействует. Наоборот, я бы сказал, поддерживает, потому что культура, история, магия, религия, — все эти понятия довольно близки друг другу по содержанию. Соответственно, оскорбления чувств верующих не будет», — сказал адвокат.

Напомним, 5 февраля ведьмы провели обряд в поддержку российского президента Владимира Путина.

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