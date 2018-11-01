Башаров об «имперском мороке» Ефремова: Имеет право!

Актер в эфире НСН прокомментировал высказывание Михаила Ефремова о постимперском синдроме России.

Актер Михаил Ефремов считает, что на Россию нашёл «имперский морок». Об этом Заслуженный артист России сказал в интервью украинской радиостанции «Новое Время». Таким образом Ефремов прокомментировал слова ведущего о том, что в России продолжается коммунистический морок. Однако актёр не согласился с этим утверждением.

«Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — заявил Михаил Ефремов. Время перестройки в СССР он охарактеризовал как период феноменального ощущения. Актёр также посоветовал «вытравливать из себя советское» с помощью улыбки и самоиронии.

Актер и телеведущий Марат Башаров не стал комментировать слова своего коллеги, поскольку, как признался в эфире НСН, не разбирается в этой теме, однако не видит ничего зазорного в таких высказываниях.

«Я отношусь прекрасно к Мише Ефремову, это мой друг, товарищ. Высказывание Михаила Олеговича я не буду комментировать, так как сам не слышал, что он сказал. Думаю, что каждый человек, гражданин, живущий в нашей стране и любой точке мира, имеет право на выражение своей точки зрения. Понятно, что он публичный человек, но это его мнение. Уже проблема каждого – воспринять это по-своему», - отметил Марат Башаров.

В интервью украинской радиостанции Михаил Ефремов также отметил, что в «незалежной» ничего не переменилось после победы последнего «Майдана» в 2014 году. Актер назвал главной проблемой коррупцию, которую, по его словам, на Украине победить невозможно. Минувшим летом в одном из интервью Михаил Ефремов предложил передать Украине Крымский мост, а также поставлять ей бесплатный газ, чтобы закончить конфликт.