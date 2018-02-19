В ВШЭ не увидели оснований для роста безработицы в России

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ в эфире НСН назвал уровень безработицы в РФ стабильно низким.

Впервые с октября 2017 года в России увеличился уровень безработицы, свидетельствуют данные Росстата. Так, в январе 2018 года около 3,9 миллионов человек в возрасте от 15 лет и старше не имели мест труда. Эта цифра составляет 5,2% рабочей силы РФ. Стоит отметить, что в октябре 2017 года в РФ 3,86 миллионов человек были безработными.

в эфирезаявил, что уровень безработицы в РФ стабильно низкий.

«Речь идёт примерно об одинаковых цифрах. Они достаточно малы. Естественно, от месяца к месяцу существуют небольшие колебания. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что безработица растёт. Она очень низкая, причём стабильно низкая», - заявил собеседник.

Владимир Гимпельсон также отметил, что в ближайшее время повышения уровня безработицы ждать не стоит.

«Я не прогнозирую [её рост в ближайшее время]», - сказал эксперт.

Напомним, 13 февраля стало известно, что безработица в России за неделю численность безработных увеличилась на 0,8%. Так, с 31 января по 7 февраля её уровень достиг 785,7 тысяч человек. Такие данные сообщило министерство труда.