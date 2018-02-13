Эксперт: Искать работу «по блату» россиян вынуждает менталитет

Юлия Левина в эфире НСН рассказала о сложностях поиска работы в России и популярности специализированных ресурсов.

Свыше 58% россиян чаще всего ищут новое место работы через своих знакомых, свидетельствуют данные аналитиков НАФИ. Эксперты провели исследование в 42 регионах России, опросив около 2 тысяч человек.

При поиске работы через знакомых россияне надеются на более легкую адаптацию в новом коллективе, а так же более достоверную информацию об условиях труда, зарплате и начальстве.

Популярными, специализированными интернет-порталами и агентствами пользуются лишь 12% россиян. Оставшиеся 30% опрошенных респондентов предпочитают использовать онлайн-ресурсы не специализирующиеся на поиске работы.

Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН не согласилась с некоторыми данными статистики.

«Мне кажется, что специализированные сайты по поиску работы отлично сейчас себя чувствуют и не теряют актуальности. При всем этом, когда человек начинает искать работу, то он ищет ее не с помощью одного информационного канала, он делает это повсюду, будь то родственники или знакомые, сайты или другие интернет-каналы, обновление резюме. Нельзя искать работу через один канал. Нужно повернуться на 360 градусов, чтобы что-то себе найти, а лучше еще сделать небольшое сальто с прискоком, тогда найдешь ту работу, которую ты хочешь, а не какую попало», — пояснила эксперт.

Юлия Левина обратила особое внимание на новые форматы поиска работников в самих компаниях, про которые не стоит забывать.

«В России, как в менталитете, так и в «ритуалах» страны присутствует формат «я рекомендую кого-то». Не обязательно это должен быть близкий родственник. Однако, сейчас во многих компаниях запущенны специальные программы. В таких программах людей поощряют, в том числе и материально, рекомендовать и приводить хороших специалистов в «свою» компанию. Например, в той компании, в которой работаю я, существует система, когда ты приводишь кого-то, кого ты готов рекомендовать для работы в компании, и они остаются, то ты сам можешь получить определенное финансовое вознаграждение. Это находится не на том уровне, когда спрашивают о какой-нибудь работе среди родственников, а это специализированные программы, где люди могут этим пользоваться», — рассказала Левина.Напомним, что в конце января 2018 года в Министерстве труда и социальной защиты России сообщали о росте уровня безработицы в стране на 1,9%, сообщает RT.