В Твери обеспокоены бездействием ФАС из-за роста цен на цифровые приставки

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Источник в правительстве области рассказал НСН, как ведомство игнорирует поручение Медведева.

В Тверской области, недавно перешедшей на цифровое телевещание, увеличился спрос на соответствующее оборудование. Одновременно с этим жители региона стали подавать жалобы на горячую линию Минэкономразвития области: цены на оборудование в ряде торговых сетей значительно выросли. Также отмечается, что исчезли из ассортимента бюджетные модели приставок и антенн.

Как сообщил НСН источник в правительстве Тверской области, ситуация вызывает беспокойство у местных властей. В администрации отмечают отсутствие реакции на жалобы в Тверском управлении ФАС, в связи с чем в ведомство было направлено письмо. Ответа на него, по словам источника, до сих пор не последовало.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение отследить доступность оборудования в регионах для перехода на цифровое телевещание, а также постоянно поддерживать мониторинг ситуации на рынке. Тверское УФАС игнорирует поручение главы кабмина, убеждён источник в местном правительстве.

Добавим, что также в Тверской области прошло совещание, в ходе которого заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин напомнил о поручении ФАС не допустить роста цен на цифровое оборудование для телевизоров в преддверие перехода на новый вид вещания.

На данный момент в Минэкономразвития Тверской области работает горячая линия, позвонив на которую жители региона могут получить информацию о том, какое оборудование необходимо для подключения цифрового вещания. Там же можно получить помощь в составлении заявки на подключение и советы добровольцев по настройке уже имеющегося оборудования. Добавим, что помимо этого ежедневно проводится мониторинг ситуации на рынке. Консультанты по горячей линии готовы подсказать гражданам точки продаж цифровых приставок, а также сориентировать по ценам на товар.