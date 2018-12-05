Считавшиеся утерянными мощи Михаила Тверского возвращены на родину

Тверская делегация выразила благодарность областному правительству за помощь в организации спецрейса «Ласточки» в Москву на богослужение и торжественное вручение мощей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Успенском соборе Кремля Божественную литургию, приуроченную к 700-летию подвига князя Михаила Тверского, который принял мученическую смерть в Орде 5 декабря 1318 года и тем самым отвел от Твери разорительное нашествие монголо-татар. Мероприятие состоялось 4 декабря 2018 года при участии делегации правительства Тверской области. В завершении литургии представителям Твери была торжественно передана часть мощей благоверного князя, которая ранее считалась утерянной.

В состав тверской делегации вошли около 300 человек, в том числе губернатор Игорь Руденя, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, а так же представители общественных организаций Тверской области, деятели науки и культуры, которые так же пожелали принять участие в церемонии передачи святыни.

«Свершилось важное событие – в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли», – сообщил Игорь Руденя.

В связи с многочисленностью представителей Тверской области было принято решение об организации специального рейса электропоезда «Ласточка». Он был арендован на средства одной из тверских общественных организаций.

«Это очень хорошее решение, которое позволило многим жителям Тверской области, в том числе представителям отдаленных муниципальных образований, принять участие в богослужении. Совместная поездка по такому знаковому поводу сплачивает очень разных людей», – рассказал Владимир Суслов.

В свою очередь губернатор Игорь Руденя назвал собравшихся в столице на литургию тверитян «большой и дружной тверской семьей». О важности совместного богослужения высказался и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы молились о тверской земле, которая всегда имела большое значение в истории нашего Отечества – и как важный политический, государственный центр, и как очень важный духовный центр», – подчеркнул он.

Напомним, к 700-летию подвига князя Михаила Тверского проводятся памятные мероприятия и в Москве и в Твери. В свою очередь Божественная литургия в Успенском соборе стала одним из центральных событий празднования.