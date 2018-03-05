В троекратном росте взяточничества в России обвинили Улюкаева и Белых

Виктор Цымбал рассказал НСН, почему в 2017 году общая сумма выявленных в России взяток увеличилась по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году общая сумма выявленных в России взяток составила почти семь миллиардов рублей. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил Национальный антикоррупционный комитет (НАК). По сравнению с 2016 годом, когда, по данным комитета, общая сумма взяток составил 2,3 миллиарда рублей, она выросла почти втрое.

Эксперт НАК Виктор Цымбал объяснил НСН причину резко выросших масштабов выявленного мздоимства.

«Отработаны некоторые механизмы, правовые в том числе, взаимодействие правоохранительных органов с судами. Верховный суд разъяснил особенности расследования и ведения данной категории дел. Так что эта работа становится обыденностью, перестает быть яркими точками на темном небе. Уже идет планомерная, повседневная работа, поэтому и количество увеличивается. Раньше основным видом коррупции была бытовая коррупция – врач, сотрудник ГАИ, учитель. Сейчас уже переходит с бытового уровня на губернаторский, министерский, как мы видели. Поэтому суммы, конечно, значительно увеличились», - пояснил он.

Однако предпосылок для их снижения, несмотря на усиление борьбы с коррупцией собеседник НСН пока не видит.

«Это, к сожалению, психологический эффект. Наш восточный партнер – Китай, у них в законодательстве введена смертная казнь за определенные виды коррупционных преступлений, тем не менее расстрелы у них являются достаточно регулярным явлением. Поэтому ужесточение наказания имеет определенный воспитательный эффект, но полностью эффективным оно станет только, когда будет обеспечена неотвратимость наказания. Когда каждый, кто взял, будет знать, что он будет наказан. А этого мы сможем добиться только с развитием гражданского общества, которое будет сигнализировать, а на эти сигналы будут оперативно реагировать соответствующие государственные структуры», - пояснил он.

Ранее Виктор Цымбал объяснил НСН, чем обусловлена разница в наказании осужденных за хищения при строительстве космодрома «Восточный».