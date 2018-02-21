НАК объяснил разные сроки за хищения на «Восточом»

Виктор Цымбал объяснил НСН, что важнее экономическая составляющая – размер штрафа или возмещения ущерба.

За хищения при строительстве космодрома «Восточный» Симоновский суд Москвы приговорил главу Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Александра Базанкова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, а бывшую главу ВВСК Евгению Дегтяреву – к 4,5 года колонии и такому же штрафу. Ее отца Сергея Дегтярева суд приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей, а руководителя «ВИП-Стройинжиниринг» Мурата Матуева к 5,5 лет колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал объяснил НСН, чем мог быть обусловлена разница в наказании коррупционеров.

«Суд учитывает очень многие обстоятельства. Не только отягчающие, но и смягчающие вину. Суд мог учесть в том числе и семейное положение, наличие на иждивении нетрудоспособных родственников или малолетних детей. Поэтому в каждом конкретном случае суд, принимая решение о наказании, исходит из целого набора дополнительных условий. Нельзя говорить «справедливо - несправедливо». В любом случае, я считаю, что для чиновника или должностного лица или предпринимателя, который связан с совершением коррупционно емкого преступления, важнее экономическая составляющая – размер штрафа или возмещения ущерба, которые накладываются на данного персонажа», - заметил он.

Отметим, что руководству ВВСК и «ВИП-Стройинжиниринга» вменяются хищение и легализация 1,3 млрд рублей.