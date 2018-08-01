В СЖР обвинили Ходорковского в гибели журналистов в ЦАР

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко

Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН возложил ответственность за убийство Орхана Джемаля и его коллег на тех, кто отправил их в командировку.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал скорее принять законопроект, который подразумевает усиление гарантий для работающих в горячих точках журналистов, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал после убийства российских журналистов в ЦАР. Согласно документу, работодатель должен осуществлять страхование сотрудников перед отправкой в подобную командировку. К тому же, журналисты должны пройти спецкурсы и получить бронежилеты и другие средства защиты.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН поддержал призыв главы СПЧ.

«Михаил Федотов также является секретарём Союза журналистов. Поправки в закон о СМИ подготовлены совместно со многими структурами, включая комитет Госдумы по информационной политике. Мы давно говорим о том, что изменения должны быть внесены. Ещё до трагической ситуации мы этот процесс ускоряли, как могли. Иногда трагедии, к сожалению, дают определённый стимул для ускорения процесса. Естественно, мы поддерживаем скорейшее принятие. Уверен, что все десятки тысяч членов нашей организации по всей стране тоже это поддержат», - считает секретарь СЖР.

По словам Тимура Шафира, вина за убийство корреспондента Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко лежит на тех, кто отправлял их в командировку. Стоит отметить, что погибшие журналисты отправились в ЦАР для съемок документального фильма, спонсируемого «Центром управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. Информацию уже подтвердили в руководстве организации.

«В этой конкретной ситуации мы видим значительную доли вины за произошедшее со стороны тех, кто отправил корреспондентов в горячую точку, не подготовив никаким образом», - заключил в эфире НСН Шафир.

Напомним, 31 июля в Центральноафриканской Республике нашли тела трёх граждан России, которые были убиты. Позже в них опознали Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. СМИ сообщили, что они снимали фильм про ЧВК. Однако официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что журналисты оформили поездку в САР как туристическую, сообщает «Россия 24».