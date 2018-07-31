В Союзе журналистов России прокомментировали смерть журналистов в ЦАР

Тимур Шафир в эфире НСН рассказал о том, какие действия предпринимаются Союзом журналистов России для получения подробной информации о гибели журналистов.

В Центральноафриканской республике (ЦАР) рядом с городом Сибут в ночь на вторник, 31 июля, убили троих журналистов. У двоих из них обнаружили пресс-карты «Известий».

В эфире НСН секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир рассказал, что организация пытается получить достоверные сведения о погибших в ЦАР.

«Подробностей детальных пока ни у кого нет. Мы пытаемся связаться с нашим посольством ЦАР для того, чтобы получить информацию. Пока без успешно. Попытки продолжаются. То, что мы знаем на данный момент, что убитых найдены документы сотрудников газеты «Известия». Если «Известия» это отрицают, то всем нам сейчас нужно более детально покопать информацию, получить ответ от посольства и, возможно, от других структур, которые могу знать больше деталей. Пока это вся информация, которой мы обладаем. Не знаю, какие могут быть действия. Нужно выяснять были ли они действующими корреспондентами или нет. Очень много вопросов, гораздо больше, чем ответов. Я уверен, что пресс-карта не была Союза журналистов России, потому что выдача удостоверений у нас проходит строго. Какие документы у них были, что произошло и какие действия предпринимать мы сможем сказать только после того, как получим более детальную информацию. Сейчас это будет звучать достаточно умозрительно», — заявил Шафир.

Напомним, в пресс-службе МИЦ «Известия» во вторник, 31 июля, сообщили, что ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР) не находился.