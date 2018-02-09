Союз автошкол объяснил демографической ямой низкое число новых водителей в Москве

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В эфире НСН Александр Ачкасов отметил, что количество первично выданных удостоверений снизилось из-за демографического кризиса 90-х годов.

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что за 2017 год снизилось почти на 15 процентов количество людей, впервые получивших водительские права в Москве. Если в 2016 году удостоверение получили около 83 тыс. человек, то в прошлом году – только 70, 5 тыс.



В эфире НСН глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов отметил, что качество подготовки начинающих автолюбителей тут не при чем – причина в демографической яме 90-х годов. Водителей в возрасте от 18 до 30 лет, которые впервые получают удостоверение, стало меньше.

«Такую тенденцию мы наблюдаем уже не первый год, и не только в Москве, но и по всей стране. Это связано с демографической ямой 90-х годов, в которую мы попали. Нет никаких сенсаций по поводу того, что образование провалилось или автошколы уменьшились. Автошколы сейчас стоят полупустые, их предостаточно и образовательный процесс не прекращался», - сказал Ачкасов, добавив, что такая тенденция также характерна и для вузов.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что число лишенных водительских прав москвичей в 2017 году снизилось на 24,8 процентов по сравнению с 2016 годом - до 20 тыс. человек, отмечает АГН «Москва».

Напомним, Союз автошкол России предлагал ввести переэкзаменовку по теории при замене водительских удостоверений, отмечает RT. Позже в ГИБДД заявили, что не планируют вводить переэкзаменовку для лиц, срок водительских удостоверений которых истек.