Союз автошкол Москвы: Медсправки важнее полиса ОСАГО



В эфире НСН Александр Ачкасов поддержал предложения Союза автошкол России изменить требования к документам и сдаче экзаменов в ГИБДД.



Союз автошкол России выступил с рядом инициатив в адрес ГИБДД. Профессиональное сообщество предлагает ввести повторную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения при каждой замене прав, а также ужесточить контроль за медицинскими справками – обязать водителей возить документ с собой для проверки.



Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов в эфире НСН отметил, что медсправка имеет прямое отношение к безопасности на дорогах, и должна проверяться по аналогии с полисом ОСАГО.

«Почему-то все считают, что полис ОСАГО, который обязателен для предоставления сотруднику ГИБДД, это основной документ. Хотя, на мой взгляд, и по мнению профессионального сообщества, он никакого отношения к безопасности на дорогах не имеет. А вот медицинская справка, которая напрямую имеет отношение к безопасности на дорогах, не является обязательным документом. Это (требование возить справку с собой - прим. НСН) не значит, что бумажники будут похожи на «колобков» – там и полис ОСАГО, и другие подтверждающие документы. Все уже перешло в электронный вид. У сотрудника ГИБДД есть гаджет, и нажатием стилуса он может посмотреть, есть ли штрафы на вашей машине, числится она в угоне или нет. Эта программа будет пополнена еще одним разделом – наличием медицинской справки», - пояснил эксперт.

Авторы инициативы также пояснили, что наличие справок проверяют только раз в десять лет, и за это время состояние здоровья водителя может ухудшиться, пишут «Известия». Кроме того, в ПДД регулярно вносятся изменения, которые автовладельцы должны знать. Практика подтверждать знания при замене прав действовала в советские времена, отмечает «Свободная Пресса».