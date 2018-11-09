В СПЧ рассказали, кого хотят видеть в обновлённом составе

Член президентского Совета по правам человека в эфире НСН выразил надежду на то, что в СПЧ будут представлены разные точки зрения.

Более половины состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека изменится до нового года. В настоящий момент вопрос уже обсуждается в администрации президента, ближе к декабрю его обсудит руководство АП, после чего список кандидаток будет представлен президенту РФ Владимиру Путину. В обновлённом СПЧ не найдётся места для людей с неактивной позицией, однако некоторые «активные» тоже покинут Совет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал, кого хотел бы увидеть в обновлённом составе.

«Решение принимает президент. Я считаю, что в Совете должны быть представлены общественники, эксперты разных взглядов, представляющие разные позиции. Будущий Совет должен продолжать активно посещать субъекты РФ, выступать по поводу серьёзных резонансных проблем, продолжать заниматься вопросами, готовить предложения по совершенствованию вопросов правосудия, социальной защиты россиян. Надеюсь, что президент включит в новый состав совета достойных активных людей», - отметил правозащитник.

По словам Александра Брода, в прошлый раз некоторые достойные кандидаты не смогли попасть в СПЧ.

«В прошлый раз был принцип выдвижения кандидатур через интернет, то есть было предварительное общественное голосование. На мой взгляд, тогда рабочая группа, которая была создана в рамках Совета, необъективно подошла, поскольку некоторые кандидатуры даже не были допущены до интернет-голосования, причём это были весьма достойные люди. Мне кажется, это было несправедливо и сузило представительство экспертного сообщества общественников в этом совете», - сообщил член СПЧ.

В то же время Александр Брод отметил, что текущему составу Совета не удалось в полной мере заняться вопросом защиты россиян и соотечественников за рубежом. В связи с этим собеседник выразил сожаление.

Отмечается, что текущий состав СПЧ могут покинуть журналист Максим Шевченко, главный режиссёр театра «Алеко» Алексей Козырев, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин и другие. При этом информацию о ротации в СПЧ уже подтвердил член Совета Кирилл Кабанов.