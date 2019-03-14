В СПЧ объяснили отказ выдавать письма заключенных правозащитникам

ФОТО: Почта России // Flickr

Член президентского Совета по правам человека заявил НСН, что решить правовую коллизию можно путём выделения постоянного помещения общественной организации из фонда Общественной палаты.

Московское отделение «Почты России» отказалось отдавать письма заключённых правозащитникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), пишут «Известия». Об этом рассказал председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин. Коллизия, по его словам, возникла, когда почтальон потребовала предоставить доверенность от ОНК, заверенную печатью. Объяснения сотрудника, что организация действует на основе закона об общественном контроле в местах принудительного содержания, но не является юридическим лицом и, соответственно, не имеет постоянного адреса и помещения, не помогли.

В действиях сотрудников «Почты России» нет злого умысла, скорее формализм, неприменимый к таким общественным организациям, как ОНК, пояснил в эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Для разрешения проблемы, по его мнению, нужно лишь разъяснить сотрудникам «Почты России» особенность ситуации.

«То, что в настоящее время возникают проблемы в получении информации от осуждённых членами ОНК — недопустимо. В то же время не вижу чьего-то злого умысла и неразрешимости проблемы. Руководство ОНК Москвы должно встретиться с руководством “Почты России” и урегулировать этот вопрос. По российскому законодательству некоторые общественные образования могут и не иметь юридического лица, как и ОНК. Поэтому у них нет юридического адреса, печати, расчётного счёта, они не входят в единый реестр, и поэтому требования, которые предъявила сотрудница Почты, с одной стороны, формальные, с другой неприменимы к такому общественному образованию, как ОНК. Поэтому здесь просто должно быть разъяснение работникам “Почты” относительно ОНК и других общественных объединений, не имеющих юридического лица, что просить у них доверенность, печать, просто не соответствует их статусу», — объяснил Брод.

С другой стороны, столичное отделение ОНК не единственное, которое могло пострадать от формализма, добавил собеседник. Поэтому Общественной палате РФ, а также столичной не мешало бы выделить организации помещения, нехватки в которых, по его словам, нет.

«И если встаёт вопрос относительно мест сбора ОНК, адреса, куда надо направлять почтовую корреспонденцию из изоляторов, тюрем, колоний, не вижу здесь проблемы. Общественная палата Москвы, Общественная палата РФ обладают достаточным количеством площадей, где могут проходить заседания ОНК, вестись приём родственников осуждённых и туда же могут направлять почтовую корреспонденцию. Этот вопрос можно решить в рабочем порядке. Я думаю, что аналогичные проблемы могут возникать и в других субъектах России, но их тоже можно урегулировать с помощью “Почты России”, которая даст разъяснения своим сотрудникам», — заключил правозащитник.

Добавим, в пресс-службе «Почты России» заявили, что сотрудница, отказавшая в выдаче корреспонденции правозащитнику, действовала согласно инструкции.