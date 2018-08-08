В СПЧ обеспокоились адаптацией освобожденных по закону «день за полтора»

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод заявил в эфире НСН, что социализация бывших заключенных остается больным вопросом.

По так называемому закону «день за полтора» российские суды уже разрешили выйти на свободу 167 осужденным, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Кроме того, 86 осужденным к лишению свободы снизили сроки наказания. По данным ФСИН, пересмотр сроков наказания может коснуться ста тысяч человек.

Однако вопрос о социализации вышедших из мест лишения свободы остается больной темой, заявил в эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

«Это серьезный вопрос, который должен находиться в поле зрения Совета по правам человека при президенте, Общественной палаты федеральной и региональных, уполномоченных по правам человека. Я думаю, эту тему стоит постоянно поднимать на встречах с руководством ФСИН, с общественным советом ФСИН. Люди, вернувшиеся из мест лишения свободы, воспринимаются обществом насторожено, болезненно, им трудно найти работу, трудно найти контакты. Мы знаем нашу систему ФСИН, которая травмирует, калечит людей. Люди становятся обозленными, психологически изломанными, поэтому, конечно, они пришли из другого мира, и найти им себя здесь бывает очень сложно. Хорошо, что этот процесс освобождения пошел, должен продолжаться, но пока не уверен, что общество встретит этих людей с распростертыми объятиями. Здесь нужно, безусловно, повышать возможности и потенциал неправительственных организаций, которые помогут освободившимся психологически и помогут найти рабочие места, где-то переучится и адаптироваться к новым условиям», — призвал правозащитник.По его словам, региональные продуктивные проекты, которые действуют по линии некоммерческих организаций, можно пересчитать по пальцам. Особенно эффективной программой Броду показался проект на территории Республики Татарстан, где люди не только занимаются сельскохозяйственными работами, но и имеют возможность общения с духовными лидерами в местной мечети. Член СПЧ отметил, что ему более известны именно неправительственные проекты, чем специальные государственные программы по социализации ранее осужденных.Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон «день за полтора». Согласно документу, сутки содержания в следственном изоляторе засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. Если же осуждённый отбывает наказание по приговору в колонии общего режима и воспитательной колонии, сутки в СИЗО засчитываются за полтора дня, а в колонии-поселении — за два.