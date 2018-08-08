В СПЧ обеспокоились адаптацией освобожденных по закону «день за полтора»

По так называемому закону «день за полтора» российские суды уже разрешили выйти на свободу 167 осужденным, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Кроме того, 86 осужденным к лишению свободы снизили сроки наказания. По данным ФСИН, пересмотр сроков наказания может коснуться ста тысяч человек.
Однако вопрос о социализации вышедших из мест лишения свободы остается больной темой, заявил в эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод.
По его словам, региональные продуктивные проекты, которые действуют по линии некоммерческих организаций, можно пересчитать по пальцам. Особенно эффективной программой Броду показался проект на территории Республики Татарстан, где люди не только занимаются сельскохозяйственными работами, но и имеют возможность общения с духовными лидерами в местной мечети. Член СПЧ отметил, что ему более известны именно неправительственные проекты, чем специальные государственные программы по социализации ранее осужденных.
Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон «день за полтора». Согласно документу, сутки содержания в следственном изоляторе засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. Если же осуждённый отбывает наказание по приговору в колонии общего режима и воспитательной колонии, сутки в СИЗО засчитываются за полтора дня, а в колонии-поселении — за два.