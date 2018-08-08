Первых осужденных освободили по закону «день за полтора»

Российские суды по так называемому закону «день за полтора» уже разрешили выйти на свободу 167 осужденных. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. 86 осуждённым к лишению свободы снижены сроки наказания. К 3 августа в суды для рассмотрения поступили материалы на 30 тысяч, 500 осужденных. По информации ФСИН, пересмотр сроков наказания может коснуться ста тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, одним из тех, кто вышел на свободу после перезачёта дней заключения стал лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в июле 2018 подписал закон «день за полтора». Согласно документу, сутки содержания в следственном изоляторе засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. Если же осуждённый отбывает наказание по приговору в колонии общего режима и воспитательной колонии, сутки в СИЗО засчитываются за полтора дня, а в колонии-поселении — за два.