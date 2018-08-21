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Общество

В Союзконьяке назвали минимальную цену качественного напитка

21 Августа 2018 в 17:46
В Союзконьяке назвали минимальную цену качественного напитка
В эфире НСН Ирина Бушина рассказала, как предложенные экспертами минимальные розничные цены на спиртное помогут бороться с фальсификатом.

Ввести минимальные розничные цены на коньяк, вино и шампанское предложили члены рабочей группы по защите потребителей экспертного совета Росалкогольрегулирования. Так, эксперты предлагают установить стоимость коньяка от 500 рублей, вина – от 110 рублей и шампанского от 175 рублей.

Союз производителей коньяка поддержал предложение экспертов. В эфире НСН председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина отметила, что эта мера позволит эффективно бороться с фальсификатом на рынке (слушайте аудио).

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«Обеспечить потребителю возможность выбирать коньяк на основе надписи на этикетке – это главная задача и добросовестных производителей, и общественных организаций, и государственных регуляторов на рынке коньяка. Говоря о защите права потребителя на приобретение качественного продукта, мы говорим о борьбе с фальсификацией. Одна из главных мер, которая в этом поможет, это именно минимальная цена. Она означает, что дешевле произвести просто невозможно – это будет фальсификат и подделка», - отметила Бушина.

Отметим, что сегодня минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское, передает «Интерфакс». На коньяк минимальная розничная цена установлена на уровне 371 рубля за бутылку 0,5 литра.

Напомним, ранее в Минздраве предложили размещать на бутылках с алкоголем устрашающие картинки с изображением последствий употребления спиртного.

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