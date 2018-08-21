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Общество

«Череп и кости на мировой культуре вина». Виноделы раскритиковали идею Минздрава

21 Августа 2018 в 16:25
«Череп и кости на мировой культуре вина». Виноделы раскритиковали идею Минздрава

Президент Союза виноградарей и виноделов России назвал в эфире НСН бредом предложение ведомства размещать на бутылках устрашающие картинки о вреде алкоголя.

Устрашающие картинки с изображением последствий употребления спиртного могут появиться на бутылках с алкоголем. Как сообщают «Известия», такую меру предупреждения рассматривает Минздрав для внесения в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН назвал предложение ведомства бредом, а также напомнил, что использование подобной практики в табачной отрасли не принесло ощутимых плодов (слушайте аудио).

«В эту кучу алкоголя в 1995-м году по какому-то недоразумению включили вино. Вино и винодельческая продукция — это совсем другие продукты. Собирать всё под определение “алкоголь” категорически нельзя. Вино — это мировая культура. Ну, давайте на неё повесим череп с костями! С моей точки зрения полный бред. Вообще, эти картинки, использованные в случае с табаком, показали свою полную неэффективность», — заявил Попович.

Отметим, что в мировой практике изображения, информирующие о вреде алкоголя, не используются на бутылках со спиртным. Традиционно ограничение предупреждающей надписью. Однако источник издания уверен — изображения должны показывать людям последствия излишнего увлечения горячительными напитками, а также напоминать, что алкоголь связан не только с радостью.

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