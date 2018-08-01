В Совфеде поддержали вывод самозанятых из ТК РФ

Глава комитета Совфеда по социальной политике рассказал НСН, почему самозанятых граждан следует вывести из Трудового кодекса.

Минтруд предложил вывести самозанятых граждан из-под действия трудового кодекса. Причиной такой инициативы называется невозможность контролировать соблюдение трудового законодательства, так как обычно деятельность самозанятых ведется в обход оформления трудовых отношений. Проект поправок к ТК РФ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и стадию общественного обсуждения.

В эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал инициативу Минтруда (слушайте аудио).

«Вполне логично, что Минтруд делает такое предложение. У самозанятых нет работодателей, они самостоятельно определяют свой объем работы, режим работы, взаимоотношения с налоговыми службами. Так что, скорее всего, из трудового кодекса они могут быть исключены», — сказал сенатор.

Напомним, к категории самозанятых относят лиц, оказывающих услуги по репетиторству, уходу за детьми или больными, уборке и ряду других видов деятельности, которые чаще всего осуществляются без оформления трудовых отношений.