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Самозанятых уберут из ТК РФ

1 Августа 2018 в 08:47
Самозанятых уберут из ТК РФ

Минтруд предлагает вывести самозанятых граждан из-под действия трудового кодекса. Соответствующие поправки к ТК РФ размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Поясняется, что деятельность самозанятых граждан, как правило, ведётся в обход оформления трудовых отношений, что препятствует контролю за соблюдением трудового законодательства, отмечает «Газета.ру».

Сейчас проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, а также находится на стадии общественного обсуждения. Определением статуса самозанятых граждан занимается Минюст РФ, а Минфин готовит поправки для упрощения процедуры регистрации этой категории лиц и созданием условий для предоставления им налоговых льгот, отмечает Ura.ru.

Самозанятыми гражданами на сегодняшний день принято считать лиц, оказывающих услуги по репетиторству, уходу за детьми или больными, уборке и ряду других видов деятельности, которые чаще всего осуществляются без оформления трудовых отношений, пишут «Известия». Из-за отсутствия договора найма на работу работодатель не может выполнять свои обязанности, предусмотренные ТК РФ.

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