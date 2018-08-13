В РСА рассказали, как обойти пятидневный срок обращений за выплатами по ОСАГО

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в эфире НСН рассказал, как быть автовладельцам в отпусках и командировках.

Российский союз автостраховщиков (РСА) обратился к министерству финансов РФ с просьбой ограничить срок приема заявлений на выплату по ОСАГО до пяти дней, пишут «Ведомости». Отмечается, что с течением времени страховщикам становится сложнее выяснить нюансы ДТП, а многие мошенники заявляют о страховом случае через полгода после аварии. В настоящий момент срок приема обращений за выплатой по ОСАГО ограничен тремя годами.

В эфире НСН исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев пояснил, что ограниченный срок приема заявлений по страховым выплатам уже хорошо работает по другим видам страхования и предложение РСА состоит в том, чтобы распространить это на ОСАГО, причем опасения отсутствующих на момент ДТП автовладельцев напрасны (слушайте аудио).

«По добровольным видам страхования, например, автокаско, на сегодняшний момент такие ограничения существуют. В большинстве правил страховщиков написано, что потерпевший должен в течение трех дней обратиться в страховую компанию. Эта норма работы, никаких проблем и нареканий в этом случае не возникает. Поэтому и по ОСАГО есть предложения о том, чтобы более четко прописать порядок обращения пострадавшего. Это ни в коей мере не ограничивает те случаи, когда человек, например, по болезни или нахождении в отпуске, командировке, не смог заявить о страховом случае. В этом случае, если такие обстоятельства вынудили его позже обратиться, он должен будет это доказать и объяснить, почему он не смог вовремя заявить в течение пяти дней свою страховую выплату», — разъяснил Уфимцев.

Ранее в Минфине предложили рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения, отмечает Газета.ру.