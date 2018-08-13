Понедельник
13 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Успеть за пять дней. Срок обращения за выплатой по ОСАГО могут сократить

13 Августа 2018 в 08:58
Успеть за пять дней. Срок обращения за выплатой по ОСАГО могут сократить

Российский союз автостраховщиков (РСА) попросил Минфин радикально сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к действующему законодательству.  

По инициативе РСА, период, в течение которого необходимо сообщить компании о страховом случае по ОСАГО, следует ограничить пятью днями. Причиной называется усложнение процедуры выяснения нюансов ДТП с течением времени, пишут argumenti.ru, а также борьба с мошенничеством.

Пока пятидневное ограничение распространяется только на водителей, оформивших аварию по европротоколу без полиции. РСА предлагают применить эту практику на все случаи. Для большинства автомобилистов в настоящее время срок обращения за выплатой составляет два месяца, сообщает Ura.ru, а по ОСАГО срок приема заявлений на выплаты ограничен тремя годами.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.