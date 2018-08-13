Успеть за пять дней. Срок обращения за выплатой по ОСАГО могут сократить

Российский союз автостраховщиков (РСА) попросил Минфин радикально сократить срок обращения за выплатой по ОСАГО, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к действующему законодательству.

По инициативе РСА, период, в течение которого необходимо сообщить компании о страховом случае по ОСАГО, следует ограничить пятью днями. Причиной называется усложнение процедуры выяснения нюансов ДТП с течением времени, пишут argumenti.ru, а также борьба с мошенничеством.

Пока пятидневное ограничение распространяется только на водителей, оформивших аварию по европротоколу без полиции. РСА предлагают применить эту практику на все случаи. Для большинства автомобилистов в настоящее время срок обращения за выплатой составляет два месяца, сообщает Ura.ru, а по ОСАГО срок приема заявлений на выплаты ограничен тремя годами.