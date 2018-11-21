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Общество

В РПЦ заподозрили «Яндекс.Такси» в атеизме из-за запрета икон

21 Ноября 2018 в 17:55
В РПЦ заподозрили «Яндекс.Такси» в атеизме из-за запрета икон
ФОТО: TheQuestion

Протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с НСН удивился, кому могли помешать религиозные атрибуты в такси.

Сервис «Яндекс. Такси» запретил водителям премиум и бизнес-класса держать в салоне автомобиля иконы и чётки. Также в список запрещённых предметов, опубликованный в разделе «Стандарты» на сайте организации, вошли еда, игрушки, сигареты, накладки на сиденья, чехлы, покрывала и газеты на ковриках.

Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН предположил, что принять такое решение по запрету безобидных вещей мог атеист.

«Я не знаю их мотивации. Даже не представляю… Может, хозяина [«Яндекс.Такси»] это раздражает. Есть такие болезненные люди, атеисты. Тут явно что-то за этим кроется. Скорее всего, неприязнь какого-то человека, который принимает такие решения. Чем это может помешать? Не представляю», — заметил протоиерей.

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Добавим, что на эконом-класс сервиса такси такие требования не распространяются. Также водителям сегмента премиум рекомендуется возить в салоне питьевую воду, влажные салфетки, зарядку для смартфона и губку для обуви.

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