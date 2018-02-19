В РПЦ рассказали о способе лечения гомосексуализма

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Протоиерей и общественный деятель в эфире НСН рассказал, что никаких специальных центров для излечения гомосексуалистов в РПЦ нет.

В РПЦ рассказали, что пастырский опыт работы с людьми помогает излечить гомосексуализм или построить жизнь так, чтобы это не мешало ему быть полноценным семьянином. С таким заявлением выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. В то же время он выступил против усыновления детей однополыми парами, трансгендерами, сообщает телеканал «Россия 24».

Протоиерей и общественный деятель Дмитрий Смирнов в эфире НСН подтвердил, что в РПЦ давно занимаются излечением гомосексуализма.

«Это специально не построено, но как частная практика это [существует] уже давно. Это и болезнь, и впадение в греховность, как и алкоголизм», - отметил протоиерей.

По словам Дмитрия Смирнова, специальных центров для борьбы с гомосексуализмом в РПЦ не будет.

«Главное условие выздоровления – это желание человека побороть эту пагубную практику. Ему найдут человека, который будет с ним заниматься и поможет. Никаких центров пока не задумывается, в этом нет нужды», - заключил Смирнов.

Рассуждая о лечении для гомосексуалистов, митрополит Иларион ссылался на свой многолетний опыт работы, сообщает Ura.ru . Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН признался, что у него есть нюх на гомосексуалистов, как у “старого охотника на демонов”. По его словам, от них исходит серный запах.