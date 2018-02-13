Милонов предложил вычислять геев в России по запаху

Депутат в беседе с НСН раскритиковал критерии для определения гомосексуальности, предложенные малазийским СМИ, и предложил выработать собственные.

В Малайзии местная газета Sinar Harian опубликовала статью, в которой объяснила читателям, как вычислить представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по внешним признакам и поведению. Утверждается, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды. Помимо этого их легко определить по тому, как они посещают фитнес-клубы: не для тренировок, а для поиска пары. Лесбиянки, по мнению авторов статьи, любят держаться за руки и обниматься, а также резко высказываться в адрес мужчин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что такие критерии могут быть подходящими для населения Малайзии, но в российской действительности необходимо разработать свои.

«Видимо, в Малайзии есть свои критерии, а малазийские гомосеки отличаются от российских. Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней. А так, конечно же, не всякая ухоженная борода является признаком такой ненормальности. Брендовая одежда тоже не признак. Если особенно молодой человек ходит, например, в Armani, то, скорее всего, он работает на каком-нибудь рынке, а не гомосексуалист. А если он ходит в вещах от Thor Steinar, вообще какие могут быть проблемы», — заявил депутат.

Однако Милонов одобрил в целом работу малазийских СМИ, подчеркнув, что главное — работа по выявлению гомосексуалистов ведётся. В России, по его мнению, не стоит останавливаться на создании памятки, необходимо ввести ограничения на перемещения представителей ЛГБТ.

«Главное, что люди не сидят, сложа руки. Они ищут и предупреждают “Осторожно, опасность!”. На территории Евросоюза такая памятка уже выпущена. Отличная книга, называется “Молот ведьм”. Там подробно рассказано о таких женщинах, которыми управляют демоны. Но это если брать духовную природу этих извращений. Нам нужно тоже выработать свои критерии поиска таких избирателей Сатаны. И тоже вводить памятки и, естественно, ограничения на пребывание таких людей во многих местах. В детские сады не пускать, в школы, в педиатрические академии. Недавно были такие “молодожёны через одно место”, один из них был педиатром, а можно себе представить, что они могут сделать с маленькими детьми. Можно им работать приёмщиками стеклотары, макулатуры, но ни в коем случае не с детьми», — заключил парламентарий.

Как вычислить гомосексуалиста в России по внешнему виду, депутат ответить затруднился. Он предложил собственную систему определения сексуальной ориентации — по запаху.

«Как правило, у нас это либералы, демократы. У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно», — заметил Милонов.

Добавим, что в Малайзии гомосексуализм запрещён на законодательном уровне, представителям секс-меньшинство грозит до 20 лет тюрьмы. Местные правозащитники подвергли статью в газете жёсткой критике. В частности, один активист посоветовал прессе просвещать население на тему того, как вычислить педофила или убийцу, а не безопасных для общества геев.