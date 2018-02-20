Лицензирование пива убьет крафтовые пивоварни

В Национальном союзе производителей пива и напитков раскритиковали инициативу вице-премьера Александра Хлопонина.

Вице-премьер Александр Хлопонин выступил с предложением ввести обязательное лицензирование для производства и продажи пива и пивных напитков. Об этом говорится в подготовленной Министерством финансов «дорожной карте» на 2018–2019 годы, сообщает Общая газета.

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН рассказала, почему эта инициатива не даст желаемых результатов.

«На сегодняшний день у нас более 1200 предприятий отрасли. Из них 1100 – маленькие предприятия, которые производят до 300 тысяч декалитров пива в год. Они получат очень тяжелую процедуру лицензирования, которая для них будет дорогостоящей и совершенно неподъемной. А государство со своей стороны должно будет, конечно же, увеличить административный аппарат для того, чтобы эту процедуру администрировать. Дальше вопрос в лицензионном сборе, будет ли он дифференцирован. Соответственно, у лицензирования больше вопросов, чем ответов», - рассказала Елена Цветкова.

Эксперт отметила, что вместо борьбы с нелегальным оборотом, лицензирование может ему помочь.

«Чем строже барьеры для вхождения в бизнес, тем привлекательнее этот бизнес становится для нелегальных участников рынка. Просто легальным станет еще тяжелее работать, а нелегальные получат больше форы и преференций с точки зрения ценообразования», - предположила глава Национального союза производителей пива и напитков.

В России уже был опыт лицензирования производства пива в 1995 году, заметила эксперт, но это оказалось сдерживающим барьером в развитии пивоваренной отрасли.

«С моей точки зрения, лицензирование – это абсолютно ненужная чрезмерная мера, которая не даст положительных результатов для регулирования пивоваренной отрасли», - сказала Цветкова.

Напомним, в настоящее время контроль за реализацией пива и пивных напитков осуществляется только в рамках деклараций, однако 30% сдают отчетные документы, по данным Общей газеты.