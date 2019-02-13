В Родительском комитете поддержали содержании детей-студентов родителями

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предложила переложить часть ответственности за содержание учащихся вузов на государство.

Минюст считает необходимым обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации. Уточняется, что министерство хочет разработать целый ряд поправок в семейное законодательство, а также законодательство о детстве.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН признала, что у большинства студентов существуют большие сложности с совмещением учебы и работы.

«Наверное, это достаточно логично. Это соответствует нашим традициям и нашему социокультурному коду, что родители помогают своим детям, даже уже взрослым. Причем помогают иногда даже больше, чем надо. В западной культуре принято указывать на дверь ребенку по достижении совершеннолетия. В России большинство адекватных родителей и так поддерживают своих детей, в отношении недобросовестных эта мера имеет место быть. Считаю, что совершенно логично при рассмотрении льгот для многодетных семей учитывать также детей, которые учатся в вузе на очном отделении, даже если им больше 18 лет. А дети учатся до 22-23 лет сейчас, как правило. Ребенок не всегда имеет возможность для дополнительного заработка, совмещать это с основной учебой. Если прилежно и старательно учиться, то найти время на подработку достаточно трудно, и даже если время остается, не всегда найдешь работу на несколько часов в день», - пояснила она.

Ирина Волынец отметила, что в этом случае поддержка государства – это то, на что очень хочется рассчитывать.

«Когда НРК выступил с инициативой о введении единого государственного стандарта в предоставлении бесплатного питания на территории всей страны абсолютно всем школьникам и учащимся среднетехнических учреждений, к этой инициативе стали присоединяться и родители студентов – очников, они просили включить в эту программу хотя бы детей из малообеспеченных семей. В московских вузах стоимость обеда варьируется от 250 до 400 рублей. Если это приемлемо для взрослого работающего человека, то для студента, находящегося на иждивении родителей, это зачастую неподъемная сумма, особенно, если речь о многодетной семье. Это острая проблема. Такая мера позволит существенно снять нагрузку с родителей. Смотрите – если 300 рублей за обед студенту умножить на 22 дня, получится 6600 рублей в месяц, их могло бы оплачивать государство. Для родителей это стало бы огромным подспорьем», - заявила она.

Ранее председатель Национального родительского комитета в эфире НСН назвала недостаточное финансирование государством российских школ корнем проблемы, связанных со школьными поборами. Результаты исследования ОНФ показали, что 51% респондентов называет сдачу денег на школьные нужды необходимой, так как это единственный способ обеспечить учеников достойными условиями в учебном заведении.