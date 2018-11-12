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Общество

В родительском комитете предложили бороться с чайлдфри пропагандой семейных ценностей

12 Ноября 2018 в 13:32
В родительском комитете предложили бороться с чайлдфри пропагандой семейных ценностей

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала НСН, откуда берутся детоненавистники.

7 ноября Общероссийское общественное движение «За жизнь!» обратилось к президенту России Владимиру Путину с предложением внести в реестр запрещённой информации прививающие ненависть к материнству и детству материалы, а также штрафовать и блокировать распространяющие их сообщества в соцсетях. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в ходе пресс-конференции НСН рассказала, какими методами, по её мнению, следует бороться с чайлдхейтерами на государственном уровне.

«К нам поступает много обращений по поводу травли в сети. Наша организация выступает за традиционную семью. С обращениями мы сталкивались. Необходимо сокращать информацию в сети относительно таких сообществ. Более 70% членов сообществ чайлдхейт – лица, не достигшие 18 лет. И это только следствие глобальной проблемы — высокого уровня агрессии среди подростков. Это отсутствие привязанности, феномен ориентации на сверстников, когда дети в отсутствие внимания родителей начинают ориентироваться на своих ровесников, то есть фактически дети начинают воспитывать детей. Я считаю, что в этой ситуации государство помимо того, что должно бороться с такой информацией, должно давать альтернативную информацию. А альтернативная информация — это счастливые семьи, в которых счастливые родители растят счастливых детей, и которых поддерживает государство», — заявила Матюнина.

Напомним, что авторы инициативы предлагают предупреждать о последствиях группы при первом нарушении, в дальнейшем накладывать на них штрафы: в размере не меньше тысячи рублей за каждую тысячу подписчиков, а уже после третьего повтора блокировать сообщество чайлдхейтеров.

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