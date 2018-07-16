Экономист рассказал о скачке цен до 15% из-за увеличения НДС

Фото: marionetki.net

В эфире НСН Денис Ракша оценил прогноз ЦБ о росте потребительских цен в результате увеличения налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.

В Центробанке определили на сколько могут вырасти потребительские цены в результате повышения НДС с 18 до 20 процентов. По данным регулятора, увеличение налога может добавить в рост потребительских цен от 0,8–1,25 процентных пункта. Кроме того, повышение базовой ставки НДС может ускорить приближение инфляции к 4 процентам в этом году.



Экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что Банк России оперирует средними показателями по всей стране, в то время, как на каждом регионе повышение цен отразится по-своему – где-то рост цен может составить порядка 15 процентов, а где-то, наоборот, товары подешевеют.

«Для среднего гражданина средний чек в среднем магазине увеличится в среднем на 0,5 процента. Но для отдельно взятого гражданина эти средние экономические показатели вообще не актуальны. В одном конце страны эти показатели могут вырасти на 15 процентов, а в другом – на те же 15 процентов упасть. Все зависит от того, где человек живет, к какой социально-экономической группе относится, в каких магазинах покупает продукты, какой у него бюджет. Для разных граждан цены всегда повышаются на разные величины. Такое вот безумие», - отметил эксперт.

Ранее в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что будет довольно сложно определить, насколько повышение налога на добавленную стоимость изменит инфляцию, поскольку рынок находится в очень непростом положении.

По оценке Центробанка, в 2019 году инфляция составит 4-4,5 процента. Уровень в 4 процента также ранее озвучивал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет Газета.ру. Напомним, в начале июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20 процентов с 1 января 2019 года. Документ на рассмотрение законодателей внес кабмин. Предполагается, что маневр принесет бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей в год.