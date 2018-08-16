В профсоюзе «Учитель» посчитали глупостью 12-балльную систему оценки знаний

Профсоюз педагогов призвал Рособрнадзор решать насущные проблемы, а не обсуждать введение 12-балльной системы.

Министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Известиям» сообщила, что идея введения в российских школах 12-балльной системы оценки знаний ей не нравится. За 75 лет, когда учителя выставляют на уроках школьникам от кола до пятерки, система стала традиционной, понятной, и менять ее не нужно.

в беседе спризнался, что солидарен с мнением Ольги Васильевой и призвал обратить внимание на более важные проблемы в школьном образовании.

«Эта тема также регулярно всплывает, как и другие, не имеющие никакого отношения к школе. В данном случае министр правильно отметила, что незачем вообще о ней говорить. Это видимость бурной деятельности Рособрнадзора, который должен бы совсем другими вещами заниматься», - считает один из лидеров профсоюзного движения педагогов.Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что нынешняя система устарела и к тому же на самом деле является даже не пятибалльной, а четырехбалльной. Кроме того, специалисты предложили «легализовать» знаки «плюс» и «минус», которые, согласно российскому законодательству, запрещено выставлять в школьный журнал.

«Рособрнадзор в первую очередь должен заниматься защитой прав участников образовательного процесса. Например, очень актуальна проблема оплаты работы учителей на ЕГЭ. Например, на рабочее время учителей….У нас много проблем, нужно их решать», - выдвинул свое парировал мнение чиновника

Система оценок знаний в России периодически меняется. Так, в конце 18-го века студентов духовных семинарий по 3-балльной системе. В начале 2000-ых была идея перейти на оценки от «единицы до десяти». Обсуждается вариант 100-балльной шкалы, весьма распространенной на Западе.

Привычная современным школьникам пятибалльная система оценивания знаний была закреплена Министерством народного просвещения для гражданских учебных заведений в 1837 году.