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Общество

В Профсоюзе полиции назвали самые опасные российские города

7 Марта 2018 в 11:25
В Профсоюзе полиции назвали самые опасные российские города
В эфире НСН Михаил Пашкин составил рейтинг самых опасных городов России аналогичный рейтингу мексиканских экспертов.

Самым опасным городом мира за 2017 года стал мексиканский Лос-Кабос. Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции».

По мнению главы Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, из российских городов больше всего преступлений совершается в Москве (слушайте аудио).

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«Где больше всего преступлений совершается, так это, естественно, в Москве. Там, где 80 процентов бюджета находится. Это не обязательно убийства и грабежи. Это воровство из бюджета банкирами, риелторами, которые квартиры «отжимают», убивают людей. Там, где больше денег, тот город и самый опасный. Здесь может быть Москва, Питер и далее по списку», - заявил эксперт в эфире НСН.

В мексиканском Лос-Кабосе уровень убийств составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек, отмечает «ФедералПресс». Еще один город Мексики – Акапулько занял третье место в рейтинге организации, а на втором оказалась столица Венесуэлы Каракас.

Всего в рейтинг попали 50 городов. Согласно опубликованному списку, большая часть с высокой преступностью и числом убийств находится в Латинской Америке, сообщает РИА Новости.

 

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