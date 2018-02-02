Куренной: Тяжких преступлений в России становится меньше

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Белых приговорен к восьми лет лишения свободы

Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 миллионов рублей. Кроме того, он 3 года не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждениях.

Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим, вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок.

Топ-2: Опубликован сборник статистики преступлений в России

На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации crimestat.ru опубликован сборник о состоянии преступности в Российской Федерации за 2017 год.

В 2017 году на территории России зарегистрировано два миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть преступлений, что более чем на сто тысяч меньше, чем в 2016 году.

Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории всех федеральных округов Российской Федерации.

Наибольшие темпы сокращения преступлений отмечаются в Москве, Карелии, Адыгее, Вологодской и Мурманской областях.

В целом по России количество тяжких преступлений сократилось на 7,6%.

Топ-3: ГВП РФ проверила факты невыплаты зарплаты в АО «Гарнизон»

Главная военная прокуратура провела проверку по информации о невыплате зарплаты работникам 5-ти предприятий, четыре из которых входят в акционерное общество «Гарнизон», а одно ранее было подведомственно Спецстрою России.

Общий размер задолженности перед коллективами составил 162 миллиона рублей.

В результате вмешательства коллег из Главной военной прокуратуры задолженность перед работниками была полностью погашена.

Руководителю АО «Гарнизон» внесено представление. Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях в связи с нарушениями трудового законодательства.

Топ-4: Состоялась встреча генпрокуроров России и Белоруссии

Состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком.

Юрий Чайка отметил активное взаимодействие органов прокуратуры двух стран на различных международных площадках. Также он назвал успешной реализацию плана совместных мероприятий ведомств на 2017 год.

Генеральный прокурор Российской Федерации выразил уверенность в том, что отношения между прокуратурами двух государств и впредь останутся партнёрскими.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.