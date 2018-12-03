В Профсоюзе полиции назвали профанацией снижение нагрузки на участковых

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Глава Московского профсоюза полиции в беседе с НСН заподозрил МВД в лукавстве.

Нагрузку на участковых планируют снизить в 2019 году. На такой шаг МВД пойдёт из-за дефицита кадров. Согласно проекту приказа, размещённого на портале нормативных правовых актов, ведомство предложило исключить поручение участковым «проверок по зарегистрированным заявлением и сообщениям о преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях или не относящихся к компетенции полиции». Также им не будут поручать проверки по правонарушениям и происшествиям, которые совершены вне закреплённого за ними участка.

в эфирепредложил наказывать начальников, у которых один сотрудник работает на несколько участков.

«МВД лукавит. Например, в Щёлковском районе, в одном из подразделений вместо 28 участковых - 15. Из них двое ещё работают с бумажками, то есть реально – 13. В Солнечногорском районе две женщины числятся участковыми, но сидят на бумагах. За них работают реальные участковые, но не получают за это доплату. По идее ему должны за дополнительный участок платить оклад плюс звание. Но этого не делается, деньги экономятся, чтобы потом по экономии фонда заработной платы выплатить начальнику премию. По идее, МВД должно издать приказ о том, что если участковый обслуживает два участка и более, то начальника нужно наказать и лишить их всех премиальных выплат», - отметил собеседник НСН.

По словам Михаила Пашкина, предлагаемый министерством внутренних дел приказ является профанацией.

«Если уменьшить нагрузку, то должно быть увеличено количество участковых – только и всего. А МВД это не делает. Так что этот приказ – это профанация. Вместо того, чтобы наказать руководителей, которые не выплачивают участковым, которые занимаются двумя участками, [издают такой указ]», - подчеркнул Пашкин.

Стоит отметить, что приказ может вступить в силу в мае 2019 года. Документом также предлагается перевести документооборот участковых в электронный формат. Напомним, опрос, проведённый в ноябре 2018 года, показал, что полиции доверяют 57% респондентов. Причём о своём доверии к участковым рассказал 61% опрошенных.