Названы возможные причины нападения полицейского на сотрудника прокуратуры

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН о напряженных отношениях между сотрудниками двух ведомств.

В Подмосковье полицейский напал на сотрудника прокуратуры. Инцидент произошёл в Электростали 28 ноября. Причиной конфликта стали «личные неслужебные отношения, связанные с конфликтом из-за женщины», сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции. По сведениям СМИ, сотрудник полиции зашёл в кабинет, бросил металлический шар в работника прокуратуры, после чего достал нож и утверждал, что убьёт его. Официально эту информацию не подтвердили. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В свою очередь, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН предположил, что у этого инцидента могли быть и другие причины, так как отношения между полицией и прокуратурой всегда были достаточно напряженными.

«Наверняка этот следователь несколько раз приносил материалы уголовного дела, а прокурор по каким-то причинам находил зацепки, чтобы не разрешить возбуждение, то есть не согласовать материал уголовного дела и направить на доследование (ДОС). А за ДОС они получают взыскание. Видимо, уже этот прокурор настолько достал этого следователя, что тот не выдержал и его ударил. Таких ситуаций у нас полно, когда прокурор повздорил с начальником отдела внутренних и ни одного материала на возбуждение не принимает, правда, до мордобоя не доходило. Это такой беспредел. Они так доят полицию! Они могут парализовать деятельность любого органа внутренних дел, если захотят», - утверждает Пашкин.

В свою очередь,в эфиреподтвердил частый немотивированный отказ сотрудников прокуратуры в возбуждении уголовных дел.

«Дела не уходят в суд, а уходят на доследование. Когда прокурор ознакамливается, он должен поставить резолюцию с поддержкой обвинения. Иногда по различным причинам, надуманным доводам, [это не происходит]. В этом случае наказывают следователя. Идёт сбой с нормальным планомерным направлением материалов уголовного дела в суд. Они могут парализовать деятельность. А контролирующих рычагов воздействия нет», - возмутился собеседник информационного агентства.

В то же время Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, что в его руки попали «Записки опера», где говорилось о том, что некоторым прокурорам платят деньги за то, чтобы не было ДОСов. Тогда глава Московского профсоюза полиции доложил о ситуации Анатолию Якунину, который на тот момент занимал должность начальника Главного управления МВД России по Москве.

«Он это прочитал и провёл опрос, платят ли они деньги в прокуратуру, Следственный комитет и за экспертизы. 15% в одном из районов ЦАО написали, что платят прокуратуре. А где деньги брать? Получается, что надо заниматься коррупционной деятельностью, а потом тот же прокурор тебя за это посадит. На прокуратуру нет управы. На северо-востоке один отдел поссорился с территориальным прокурором, так они возили все дела в округ, потому что местный прокурор отказывался подписывать материалы в суд. Прокуратура может сделать с органами внутренних дел всё, что угодно. А те ничего сделать не могут. Нет критериев, по которым можно делать ДОСы», - заключил в эфире НСН Пашкин.

Стоит отметить, что в отношении полицейского, который напал на сотрудника прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». Как уточнили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области, на допросе нападавший отказался давать показания, сообщают РИА Новости.